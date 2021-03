Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 10 mars.

La sélection de la rédaction 1. Coronavirus: moins de 2000 patients hospitalisés, mais plus de 400 en soins intensifs Entre le 3 et le 9 mars, il y a eu en moyenne 150,3 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 1% par rapport à la période de référence précédente. À LIRE ICI 2. Sophie Wilmès, un an après le début de la crise: «J’ai été mue par le sens du devoir» Elle était la Première ministre, au déclenchement de la crise du coronavirus. Un an plus tard, Sophie Wilmès évoque la manière avec laquelle elle a traversé cette période, elle qui ne recherchait pas l’exposition médiatique… À LIRE ICI 3. ANALYSE | Peut-on être vacciné et testé positif? À l’heure actuelle, la réponse est oui car les vaccins ne réduiraient pas à 100% le risque d’être porteur asymptomatique. À LIRE ICI

Un an après le premier cas Covid confirmé au CHR de la Citadelle à Liège: «Il était difficile de différencier le coronavirus de la grippe»

Il y a un an exactement, l’hôpital de la Citadelle faisait face à un premier cas référencé comme «suspect Covid». Le 12 mars, une première patiente était confirmée positive. Un mois plus tard, au pic de la première vague, on en dénombrait 116 en même temps dans l’hôpital. Retour sur un mois de mars qui a plongé les équipes dans l’inconnu, mais qui a également forgé une solidarité exceptionnelle.

La justice enquête sur des abus aux mesures de soutien corona

Plusieurs parquets et auditorats du travail du pays enquêtent sur des cas flagrants de fraudes et d’abus aux mesures de soutien prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Le couvre-feu est maintenu à 22h jusqu’aux vacances de Pâques

Le couvre-feu reste maintenu de 22h à 6h jusqu’au 31 mars à Bruxelles, a décidé le Conseil régional de sécurité (CORES) mercredi.

Philippe Godin (Pepinster): «J’ai toujours devancé les mesures»

Derrière le masque, un sourire. Sur la table, une main ferme. “Je ne suis pas là pour plaire.” Philippe Godin, le bourgmestre de Pepinster n’a pas hésité à prendre des mesures qui ont pu faire grincer des dents. Des mesures en avance sur le Fédéral. Et à chaque fois, le bourgmestre a essayé que le citoyen comprenne les mesures prises localement. Après un an de crise, il affirme d’ailleurs qu’il y a une adhésion.

Hôtesse de l’air, Pascale raconte comment elle vit la crise: «Il faut user de pédagogie avec les passagers»

Les vols sont rares, et les conditions à bord sont inédites. Mais le métier d’hôtesse de l’air reste la passion de Pascale. Témoignage.

Près d’un Belge sur trois dort mal à cause de la pandémie

Vous dormez mal en ce moment? Vous n’êtes probablement pas seul. La pandémie de coronavirus tient les Belges éveillés.

Le Pain Quotidien ferme temporairement la moitié de ses boulangeries

Le Pain Quotidien a décidé de fermer temporairement 13 boulangeries en raison de la crise du coronavirus, annonce mercredi la chaîne de boulangerie.

Bientôt 4 centres de vaccination supplémentaires

Quatre centres de vaccination supplémentaires ouvriront leurs portes lundi prochain, le 15 mars en Région bruxelloise, annonce la Commission Communautaire Commune (Cocom) mercredi dans un communiqué.

Mont mosan: «Il est temps de rouvrir, car les caisses sont vides»

Le Mont mosan rouvrira le 27 mars. Et il est temps, car les caisses sont vides. Les animaux, ça n’hiberne pas…

Expatrié en Chine, le Braivois n’est pas encore vacciné

Originaire de Ciplet, Antoine Bolly vit et travaille en Chine. Là-bas, la vie a presque repris son cours normal sans vaccination de masse.

Une task force créée à Nassogne pour fédérer tous les acteurs locaux face au covid

À l’initiative de groupe Ensemble, une task force communale devrait voir le jour, notamment pour réfléchir à comment lutter contre l’isolement.

INFOGRAPHIES | Coronavirus: les admissions à nouveau trop nombreuses en Brabant wallon

31 personnes sont hospitalisées dans les unités Covid du Brabant wallon. Six nouveaux patients ont été admis, ce mardi.

Coronavirus: débordé par la pandémie, le Brésil bat un nouveau record journalier de morts

Le Brésil a battu mardi son record journalier de décès du Covid-19, avec 1.972 décès officiellement signalés, sans aucun signe de ralentissement de la pandémie dans un pays.

CORONAVIRUS| Une reprise de la compétition pour les sportifs amateurs? «C’est difficile à envisager!»

Les mesures adoptées par les autorités ne permettent toujours pas une reprise de la compétition pour les sportifs amateurs.

Le sport se déconfine un tout petit peu

Le Codeco du 5 mars n’aura pas débouché sur de grandes révolutions en matière sportive. On parle plus de perspectives que d’assouplissement.

Jestrovic, touché par le Covid, aux soins intensifs

Contacté par la Dernière Heure, l’ancien attaquant d’Anderlecht a confirmé être sous oxygène dans un hôpital de Belgrade, mais sa situation n’est pas trop grave selon lui.

