VIDÉOS | «The Voice»: voici les huit candidats qualifiés après la première soirée des lives

Huit candidats de «The Voice» (RTBF) se sont qualifiés ce mardi, à l’issue de la première soirée en direct, pour les huitièmes de finale du télécrochet.

La saison 9 de «The Voice» entamait, ce mardi, l’ultime épreuve des lives. Sur le plateau de Media Rives à Liège, 16 candidats se sont affrontés avec l’espoir d’atteindre les huitièmes de finale de la compétition.

Mais qui a été sélectionné pour poursuivre l’aventure? Réponse, équipe par équipe.

1 Loïc Nottet poursuit avec Thomas et Orlane

C’est l’équipe de Loïc Nottet qui a lancé les hostilités, hier soir.

Tandis que Thomas est parvenu à séduire le public avec sa prestation angélique de «Lettre à France» de Michel Polnareff, le nouveau coach de «The Voice» a été charmé par l’interprétation de «Mourir sur scène», le tube de Dalida, d’Orlane.

Résultat des courses? Thomas et Orlane poursuivent leur route, contrairement à Belessa et Bradley dont les reprises de «I Like It» de Cardi B et «Georgia on my Mind» de Ray Charles n’ont pas trouvé suffisamment grâce aux yeux du public.

2 Typh Barrow continue avec Jeremy et Edith

Dans l’équipe de Typh Barrow, c’est l’hommage de Jeremy à Serge Gainsbourg, et sa reprise de «Je suis venu te dire que je m’en vais», qui a séduit les téléspectateurs et lui a offert le droit de filer directement en huitièmes de finale.

Obligée de faire un choix entre Mathilde, qui a proposé une version douce de «Femme Like U» de K-Maro, Laysa, qui s’est réapproprié «Jolène» de Dolly Parton, et Edith, qui a repris «All about that Bass» de Meghan Trainor, la coach a écouté son cœur et décidé de faire confiance à cette dernière.

3 Henri PFR avance avec Lou et Sonita

En mettant le feu au plateau avec une reprise rock de «Butterflies and Hurricanes» de Muse, Lou est le candidat d’Henri PFR qui a le plus séduit les téléspectateurs, ce mardi soir. De quoi lui ouvrir les portes des huitièmes de finale.

Quant à Henri PFR, il a préféré la puissance de Sonita, qui s’est attaquée à «Rise Up» d’Andra Day, au flow de Douma, qui a rappé sur un célèbre morceau du groupe IAM, ou à la reprise pop de Barbara.

4 BJ accompagnée par Elsa et Sevan

Enfin, dans la dernière équipe à s’illustrer ce mardi soir sur le plateau de «The Voice», c’est Elsa qui a séduit le public en reprenant «Gun», un titre de… Loïc Nottet.

Malgré une certaine originalité dans leur prestation, le trio Ziza Youssouf et Khadija, qui a mêlé danse et chant, n’ont pas été retenu par BJ Scott qui a préféré conserver Sevan, dont le mashup Georges Brassens-Amy Winehouse a fait mouche.