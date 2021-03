Record de participation à Générations solidaires

«134! Nous avons reçu 134 initiatives locales d’associations et d’écoles wallonnes et bruxelloises dans le cadre de la 5e édition de notre appel à projets», se réjouit Katel Fréson, coordinatrice de l’ASBL Générations solidaires.

Pour rappel, Générations solidaires est une opération de solidarité initiée par votre journal avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la coopérative Cera notamment.

Du côté de la Fondation Roi Baudouin, Yves Dario, affiche la même satisfaction: «Les associations jouent un rôle essentiel dans notre société. Elles contribuent au bon fonctionnement de la démocratie, renforcent la cohésion sociale et participent de manière significative à la vie économique. Actuellement, elles rencontrent de grandes difficultés liées à la crise du COVID. Au cours des douze derniers mois, 49% des associations ont vu leur situation financière se dégrader, alors qu’elles étaient seulement 19% en 2018».

Le jury indépendant - mis en place par la Fondation Roi Baudouin - va donc sélectionner 10 associations nominées et 5 écoles parmi ces 134 projets. La remise des prix aura lieu le 24 juin à Namur, en présence – on l’espère – des élèves et des citoyens participant à cette grande opération de solidarité. Les lauréats bénéficieront de visibilité et de prix financiers: de 5.000 à 10.000 pour les 3 associations lauréates et de 500 euros pour chacune des 5 écoles choisies par le jury.

Découvrez plus de 450 initiatives locales inspirantes sur www.generations-solidaires.be