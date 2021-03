Jestrovic, touché par le Covid, aux soins intensifs

Contacté par la Dernière Heure, l’ancien attaquant d’Anderlecht a confirmé être sous oxygène dans un hôpital de Belgrade, mais sa situation n’est pas trop grave selon lui.

«Je suis sous oxygène depuis 13 jours. Je ne suis donc pas en état de vous parler , a expliqué Jestrovic à la DH depuis sa chambre d’hôpital de Belgrade. Il n’est d’ailleurs pas le seul membre de sa famille à être touché par la maladie. «Ma femme et mes enfants ont aussi eu le virus. Mais leur état n’est pas si grave. Ils n’ont pas dû être hospitalisés. On ne sait pas comment et qui a ramassé le virus. Mais je suis bien arrangé.»

Les jours de Nenad Jestrovic (44 ans) ne sont pour autant pas en danger pour le moment et le buteur veut positiver. «Je suis un guerrier. On va battre ce virus. Mais je vous assure que c’est une grosse bagarre. Je reste positif. Et je me dis que cela fait partie de la vie. En tout cas, Dieu me soutient et il soutiendra ma famille» raconte-t-il au quotidien francophone.