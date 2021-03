PHOTOS | Haaland chambre le gardien après son but: «Bono s’est moqué de moi»

Auteur d’un doublé avec Dortmund, face à Séville mardi soir dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des champions, Erling Haaland a aussi marqué la rencontre pour son chambrage avec le gardien andalou après son deuxième but.

La seconde période du match Dortmund -–Séville a en effet commencé par une histoire rocamboleque: Haaland signe un doublé (48e) mais après avoir accordé le but, l’arbitre Cakir est allé visionner les images pour voir s’il n’y avait pas une faute préalable du Norvégien sur Diego Carlos (49e).

Il a alors donné un penalty à Dortmund pour une faute de Jules Koundé sur Haaland (50e). Haaland a d’abord raté son penalty, mais l’arbitre l’a fait recommencer car le gardien de Séville Bono n’avait pas les pieds sur la ligne au moment de la frappe (53e). Finalement, Haaland a inscrit son 10e but en six rencontres de Ligue des Champions (55e, 2-0). Haaland et Bono se sont chambrés tour à tour même si c’est le Norvégien qui a finalement eu le dernier mot.

Photo News

«J’ai raté (le penalty, nNDLR et Bono s’est moqué de moi. Je l’ai retiré, je l’ai marqué et cette fois, il ne s’est pas moqué», a expliqué Haaland après la rencontre, selon la radio espagnole Cope. «Il m’a crié au visage après le premier penalty. Je me suis dit qu’il fallait que je marque un autre but et c’est ce qui s’est passé, donc c’est génial. C’est normal dans ce monde».