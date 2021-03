Bafta: «Nomadland» truste les nominations

La saison des cérémonies est bel et bien lancée… Et Nomadland figure parmi les favoris. Après avoir décroché le lion d’or à Venise et deux golden globes (meilleur film dramatique et meilleure réalisatrice) dimanche dernier, il arrive en tête des nominations aux Bafta (British Academy Film Awards) avec 7 nominations.

Il y côtoie The Father, avec Anthony Hopkins en vieillard sombrant dans la démence, Désigné coupable, sur une avocate acharnée (Jodie Foster) prenant la défense d’un Mauritanien accusé à tort de terrorisme par les États-Unis, le thriller féministe Promising Young Woman et Les Sept de Chicago.

Cumulant lui aussi sept nominations, Rocks, de la Britannique Sarah Gavron, suit une adolescente londonienne de 15 ans abandonnée comme son jeune frère par sa mère mais soutenue par sa bande d’amies. Bukky Bakray est retenue dans la catégorie meilleure actrice ainsi que Kosar Ali dans la catégorie meilleur second rôle féminin dans ce film loué pour son casting rafraîchissant.

Mank, reparti bredouille des Globes, Minari, qui évoque l’histoire d’une famille américaine d’origine sud-coréenne à la recherche d’une nouvelle vie à la campagne, The Father et Promising Young Woman obtiennent chacun six nominations.

Les noms des gagnants seront annoncés le 11 avril dans une cérémonie organisée sans public.