« Plus de nécros » ?

Lors d’une récente conférence de presse du «Codeco», entendre le «Comité de concertation», le Premier ministre Alexander De Croo répondait à un journaliste qu’il suffisait de regarder la rubrique nécrologique des différents journaux pour se rendre compte de l’impact de la pandémie.

Nous avons donc demandé au service chargé de cette rubrique à L’Avenir de nous fournir les statistiques en ce domaine sur les trois dernières années. C’est ainsi que nous apprenons que 10 369 nécrologies ont été publiées dans les différents journaux du groupe entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019; 9 368 entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020; 10 163 entre le 2 mars 2020 et le 1er mars 2021.

Quand on sait qu’en 2019, le nombre de tués sur nos routes a considérablement augmenté par rapport à l’année précédente (près de 14% de morts en plus dans les 30 jours suivant l’accident), on se demande comment expliquer la forte diminution du nombre de nécrologies cette année-là. Mais surtout, on se demande où reste l’impact de la pandémie sur la rubrique nécrologique évoquée par le Premier ministre puisque les chiffres de la période Covid sont même en retrait par rapport à ceux de 2018.

Comme quoi, les chiffres…