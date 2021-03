CARTE | Où garer son vélo à Mons? Des centaines d’arceaux à disposition

Pour encourager plus de Montois à monter sur une bicyclette, deux choses sont indispensables: proposer des itinéraires cyclables sûrs et des emplacements où attacher sa monture. Les autorités communales semblent l’avoir compris.

En effet, ces derniers mois, plusieurs ranges vélos ont été installés sur le territoire montois, pour porter le nombre de sites pourvus de ces équipements à plus de 110 sites, pour une capacité d’accueil de 650 vélos. Le nombre d’arceaux par site varie de 2 à 4.

Ces équipements sont disposés à proximité des pôles d’intérêt tels que les commerces, les écoles, les lieux culturels et de loisirs. Dans le centre-ville, 20 implantations de ranges vélos ont été créées.

En parallèle, en prélude aux beaux jours du printemps, qui devraient voir plus de monde reprendre la route à deux roues, des opérations de marquage de pistes cyclables sont en cours et doivent permettre d’étendre le réseau cyclable montois.

Une quinzaine de voiries sont concernées par cette première salve de travaux. Les voiries concernées par ces nouveaux travaux de marquage ont été suggérées à la Ville par des usagers via les associations cyclistes. Elles ont été ensuite discutées au sein de la Commission consultative du Vélo mise en place par la Ville de Mons.

De nombreux aménagements concernent d’ailleurs le projet de «vétro», soit un itinéraire cyclable balisé. La première ligne, le Ghlin Express, relie la place de Ghlin au centre-ville de Mons. Ce projet avait été mis en place par le collectif «Tous à Vélo» en partenariat avec «Pro Vélo» lors des importants travaux sur la N50 à Ghlin.

Dans ce cadre, certains travaux concernent la connexion vers le chemin de halage à la rue Émile Limauge à Ghlin, la connexion vers le halage à la rue du Grand Large et à l’avenue de la Sapinette et la petite connexion entre la piste marquée et la piste de la Rive droite du Canal du Centre.

À noter qu’une deuxième ligne de «vétro», le Nimy Express, sera inaugurée en juin et reliera fort logiquement le centre de Nimy à Mons.