Netflix, Amazon, Disney, Be à la Demande: nos 5 idées streaming du 10 mars

Des bonnes sœurs dans l’Himalaya, Eddie Murphy de retour à New York et même des zombies sur un bateau: il y a tout cela, et c’est à peu près tout, dans notre rendez-vous streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 Black Narcissus

Disney + Série d’Amanda Coe. Avec Gemma Arterton, Alessandro Nivola et Aisling Franciosi (3 épisodes de 60 minutes).

Ce que ça raconte

Des religieuses anglicanes sont envoyées en mission dans les montagnes de l’Himalaya, pour transformer un ancien harem en école. Le bonus, c’est que l’endroit est certainement maudit et aura tôt fait de réveiller leurs impurs désirs.

Ce qu’on en pense

Adaptation d’un roman moins sulfureuse que ne le laissaient imaginer les inspirants décors. C’est très joli, mais ça perd son temps en causeries, au détriment de la tension.

La critique complète

2 Un prince à New York 2

Amazon Prime Video Comédie de Craig Brewer. Avec Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari Headley et Jermaine Fowler. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Le roi Akeem retourne à New York, 33 ans plus tard, pour rencontrer son fils dont il vient d’apprendre l’existence et le préparer à devenir l’héritier du Zamunda.

Ce qu’on en pense

Avec un Eddie Murphy fatigué, cette suite (très) tardive n’arrive pas à égaler son prédécesseur et manque cruellement d’originalité malgré son entrain communicatif.

La critique complète

3 Sentinelle

Netflix Thriller de Julien Leclercq. Avec Olga Kurylenko. Durée: 1 h 20.

Ce que ça raconte

Interprète dans l’armée française, Klara rentre à Nice, auprès de sa mère et de sa sœur, loin des horreurs vécues en Syrie. Mais quand la seconde est sauvagement agressée, elle entre dans une quête de vengeance sans retour…

Ce qu’on en pense

Un thriller d’action totalement décérébré, où rien ne tient, ni Olga Kurylenko venue jouer les gros bras (lol), ni son adversaire, un méchant Russe à l’ancienne, avec accent qui roule les «R». Un film de commande ridicule.

La critique complète

4 Zomboat

Be à la Demande Comédie d’Adam Miller et William Hartley avec Leah Brotherhead et Hamza Jeetooa (6 épisodes de 26 minutes).

Ce que ça raconte

À son réveil, Jo découvre que son mec est devenu zombie, un peu comme tout le monde. Elle s’enfuit sur un bateau avec sa meilleure amie et deux gentils losers.

Ce qu’on en pense

Plus proche de Shaun of the Dead que de The Walking Dead, une série qui multiplie les calembours inégaux mais souvent hilarants. Une bonne tranche de rigolade qui ne se prend jamais au sérieux (quelle horreur).

La critique complète

5 Blanche Gardin: bonne nuit blanche

Netflix «Bonne nuit blanche», Blanche Gardin, mise en scène de Maïa Sandoz. Durée: 1 h 36.

Ce que ça raconte

Troisième seule en scène pour Blanche Gardin, venue parler #metoo, manif pour tous et annulaire. Et de sa mère, bien sûr.

Ce qu’on en pense

Son humour est toujours aussi corrosif, mais parfois un peu too much, ce qui le rend difficile à appréhender, par moments. Juste par moments, on insiste. Parce que pour le reste, on s’est drôlement bien marré.

La critique complète