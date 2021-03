Diables rouges: Pascal Struijk décline les U21 Oranje et «réfléchit»

À 3 mois de l’Euro 2020, le jeune défenseur hollandais, né à Anvers, laisse la porte ouverte à notre équipe nationale.

Pascal Struijk est bien un joueur courtisé. Le défenseur gaucher néerlandais de Leeds né à Anvers a reçu sa première convocation pour rejoindre les U21 Oranje pour l’Euro espoirs, dont la phase de poules se déroulera en mars (avant la phase finale en mai-juin).

Accepter la sélection pour cette compétition officielle U21 signifiait faire un choix définitif, même pour les «A». Or on sait que Roberto Martinez a sondé le natif d’Anvers pour savoir s’il souhaite rejoindre la sélection belge (et acquérir la nationalité). «J’ai l’impression que son cœur penche pour les Pays-Bas», nous disait Martinez il y a peu.

«Pascal est flatté par la sélection des U21 Oranje, mais il a besoin de plus de temps pour réfléchir à son choix», explique son agent dans le «Telegraaf».