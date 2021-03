VIDÉOS | la chanteuse Elia Rose fait le buzz en Freddie Mercury

Sur un titre du groupe mythique Queen, la chanteuse tournaisienne Elia Rose porte la moustache dans un clip qui fait le buzz sur les réseaux et sur Youtube.

Avec son univers «popétique» – à la fois pop et poétique – Elia Fragione, Elia Rose de son nom d’artiste, aurait, en principe, dû enchaîner les concerts au fil des derniers mois. C’était sans compter sur les mesures sanitaires qui touchent cruellement le monde de la culture.

«Il y a quand même eu quelques prestations en plein air devant un public restreint durant l’été: La Semo, le BSF et un atelier rock à Huy, explique la jeune Tournaisienne, mais c’est à peu près tout.

La présentation de mon album dix titres était prévue en décembre mais a dû être annulée et la nouvelle date envisagée en avril doit, elle aussi, être reportée vraisemblablement en 2022…»

Pourtant l’album est bel et bien prêt et il existe même déjà sous forme de vinyle.

En attendant sa sortie officielle, Elia continue à distiller certains de ses titres – Love is all i need, sky, Words – via des singles repris sur sa chaîne Youtube (Elia Rose)et son site internet (www.eliarose.com ).

Récemment contactée par la RTBF, elle a enregistré un concert d’une demi-heure (en live, mais sans public) dans une salle eupenoise, lequel sera diffusé en avril sur Auvio dans le cadre de la série des «concerts restart».

Avec Loris Tils comme bassiste

Elia a également mis à profit la période de confinement pour sortir régulièrement des clips vidéo s’inspirant de son univers créatif. Le dernier en date fait un véritable carton sur la Toile.

Le choix du morceau emprunté au répertoire du groupe mythique Queen – Another one bites the dust – n’y est sans doute pas étranger, de même que la présence au côté de la chanteuse du bassiste Loris Tils, connu pour ses apparitions sur la scène pop rock (Mister Cover, Typh Barrow, Quentin Mosimann, Monsieur Dupont…) et comme créateur du groupe «One Take» en 2017.

Enfin, «au côté», si l’on peut dire car, contrairement à ce que l’on pourrait s’imaginer en voyant le clip, les deux artistes n’ont jamais été rassemblés lors du tournage réalisé en plein confinement. Seule la moustache de Loris Tils est bien réelle…. Com.

Le look à la Freddie Mercury des deux artistes – naturel chez le bassiste – contribue aussi au succès de la vidéo. Le tempo du titre original a été volontairement ralenti permettant à la jeune chanteuse d’exprimer à travers ce clip l’univers qu’elle affectionne. Celui d’une jeune fille tantôt fragile à fleur de peau, tantôt folle à lier…