Anderlecht: Hannes Delcroix ne finira pas la saison

Anderlecht a annoncé cet après-midi, par communiqué, que Hannes Delcroix devra subir une opération du genou. Cela met un terme à sa saison.

Vincent Kompany espérait que la blessure de Hannes Delcroix n’était pas trop grave, dimanche, après le partage contre Malines (1-1).

Le défenseur, touché au genou à la suite d’une mauvaise réception sur un saut, a passé des examens hier et aujourd’hui. Et le verdict, négatif, est tombé en fin d’après-midi: le Diable rouge devra être opéré et manquera la fin de la saison.