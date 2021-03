La grande enquête corona se poursuit: quel est votre ressenti sur le calendrier d’assouplissements?

Il s’agit du 32e sondage mené par l’université d’Anvers, UAntwerpen, avec le soutien de ses consœurs de l’ULB, d’UHasselt, de la KU Leuven, et le soutien financier du fonds flamand pour la recherche scientifique.

L’enquête bimensuelle de l’Université d’Anvers qui s’intéresse à notre perception de la crise sanitaire se penche cette fois sur ce que nous pensons du calendrier proposé pour assouplir les mesures. Elle s’intéresse également à la situation sur le lieu de travail.

Il s’agit du 32e sondage dans le cadre de cette initiative de l’université d’Anvers, UAntwerpen, avec le soutien de ses consœurs de l’ULB, d’UHasselt, de la KU Leuven, et le soutien financier du fonds flamand pour la recherche scientifique, FWO. L’enquête d’il y a deux semaines a été remplie par 31.000 personnes, soit environ 10.000 de mieux que le sondage précédent.

L’enquête de mardi comprend des questions sur l’assouplissement annoncé vendredi dernier par le comité de concertation, notamment la possibilité de rencontrer dix personnes à l’extérieur ou la planification de la réouverture du secteur de la restauration le 1er mai.

«Nous demandons aux gens ce qu’ils pensent du moment proposé pour l’assouplissement», explique Koen Pepermans, chercheur en sciences sociales à l’UAntwerpen. «Chacun peut également indiquer quelle activité il aimerait le plus voir reprendre en premier. En outre, nous nous renseignons également sur deux mesures qui continueront probablement de s’appliquer pendant un certain temps: l’interdiction de voyager et le couvre-feu».

Dans une autre partie de l’enquête, les répondants sont interrogés sur la situation sur leur lieu de travail. Trente-cinq à 40 pour cent des Belges travaillent entièrement à domicile, ce qui signifie que beaucoup de gens sont encore souvent ou constamment au travail. La situation a-t-elle changé au cours des trois derniers mois? Est-ce qu’on porte plus souvent ou moins régulièrement le masque? Les collègues respectent-ils mieux ou moins bien les règles de distanciation sociale? Et qu’en est-il de la ventilation?

L’enquête peut être complétée en ligne entre 10h et 22h sur www.uantwerpen.be/en/projects/etude-corona/