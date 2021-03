Le sélectionneur allemand Joachim Löw arrêtera après l’Euro 2020

Le sélectionneur de la Maanschaft, Joachim Löw arrêtera après l’Euro cet été, a annoncé la fédération allemande de football mardi.

Joachim Löw, 61 ans, avait pris la succession de Jürgen Klinsmann à l’issue de la Coupe du monde 2006 de football organisée en Allemagne, devenant le 10e entraîneur de l’équipe nationale allemande.

La fédération allemande a expliqué dans un communiqué que Joachim Löw a demandé à être désengagé de son contrat qui devait le lier jusqu’à la Coupe du monde 2022 du 11 juin au 11 juillet au Qatar.

«J’ai pris cette décision en âme et conscience, rempli de fierté et d’une énorme gratitude, mais en même temps je continue d’être très motivé en vue du prochain championnat d’Europe», a commenté Joachim Löw dans un communiqué. «J’ai été capable de travailler avec les meilleurs joueurs du pays pendant presque 17 ans et je les ai accompagnés dans leur développement. J’ai connu de magnifiques triomphes avec eux et des défaites douloureuses aussi, mais j’ai connu par-dessus tout des moments fantastiques et magiques, et pas seulement la victoire en Coupe du monde 2014 au Brésil.»

Entraineur FIFA de l’année 2010, Joachim Löw compte à son palmarès la Coupe du monde 2014 au Brésil. Il fut finaliste avec l’Allemagne de l’Euro 2008, rejoignant ensuite les demi-finales en 2012 et 2016. Il a gagné aussi la Coupe des Confédérations en 2017 et pris la 3e place de la Coupe du monde 2010.