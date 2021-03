Un homme perd la vie dans un accident à Philippeville

Un dramatique accident s’est produit à Romedenne (Philippeville), ce mardi matin.

Ce mardi matin, entre 5 et 7h30, plusieurs accidents se sont produits dans la région de Philippeville. Le premier a eu lieu à Fagnolle, et les deux autres sur la RN40 entre Romedenne et Doische.

Si les deux premiers n’ont occasionné que des grosses frayeurs et un blessé léger, celui de Romedenne a eu des conséquences bien plus désastreuses puisque le conducteur a été tué sur le coup. Il s’agit d’un homme domicilié en France et âgé d’une cinquantaine d’années.

Les policiers de la zone Hermeton et Heure qui ont constaté les faits, ont témoigné de la dangerosité des lieux recouverts de verglas «on sentait que la route glissait rien qu’en posant le pied à terre».