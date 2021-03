VIDEO| Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique

L’Institut scientifique de Santé publique Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique.

«Nous ne semblons pas prêts à quitter le plateau du mois dernier mais nous ne semblons pas nous diriger vers une troisième vague». C’est avec ces mots qu’Yves Van Laethem lance la conférence de presse ce mardi.

Néanmoins les chiffres sont positifs: «Les chiffres n’augmentent pas, ce qui montre que les mesures portent leurs fruits. Au cours de la semaine écoulée, 2336 infections ont été enregistrées, soit une baisse de 3% par rapport à la semaine précédente. On constate -4 % en Wallonie et en Flandre.»

Toutefois à Bruxelles, il y a une légère augmentation + 3%. «Dans le Hainaut, le Limbourg (+10%) et Namur (+18%) , il y a une augmentation plus élevée des contaminations.»

« Il faut donc encore un peu de persévérance pour vaincre cette épidémie.»

Concernant les hospitalisations, elles sont en baisse de 1%, on en compte 147 nouvelles par jour. «Ce n’est pas beaucoup, mais c’est un chiffre important, car il diminue», souligne Yves Van Laethem.

Pour les décès, après deux semaines de déclin, nous constatons également une augmentation avec 26 décès par jour (+12%) . C’est le résultat d’une augmentation du nombre d’infections des semaines précédentes.

Mais une fois de plus, le porte-parole a souligné que les décès ne concernaient plus les maisons de repos et de soins. «La mortalité se concentre sur les personnes de plus de 65 ans et + qui ne vivent pas dans ces établissements. Il nous faut donc apporter une protection au plus vite à ces personnes.»

Les effets secondaires

«Le Conseil supérieur de la santé a recommandé d’étendre l’utilisation du vaccin Astra Zeneca à tous les groupes d’âge. Nous disposons désormais de trois excellents vaccins et prochainement un quatrième - Le Johnson&Johnson, viendra s’ajouter à cette liste.

«Ces vaccins se sont avérés efficaces et sûrs. Ils permettent d’éviter d’être hospitalisé . Toutefois, il peut y avoir des effets indésirables qui apparaissent entre 12heures et 24 heures après la vaccination. Mais ce sont des effets légers et transitoires. Il ne faut d’ailleurs pas hésité à prendre du paracétamol en prévision.»

Afin de rassurer, Yves Van Laethem a annoncé que plus de 300 000 millions de vaccins ont été administrés dans le monde, ce qui offre un recul suffisant.

Et pour les sceptiques, Sciensano a rappelé que le virus pouvait s’attaquer à tous.

«Le virus peut provoquer chez les jeunes des complications à long terme. Dans 6 à 7% des cas, il peut vous conduire à l’hôpital ou tuer des gens. Alors oui, pour beaucoup de personnes, il n’y a heureusement pas de complication, mais qui veut participer à cette loterie?»

Et Yves Van Laethem de préciser que le virus continuera à circuler et à se modifier. «Pour ceux qui ne se feront pas vacciner, ils feront probablement l’infection dans les mois ou les années à venir, car le virus ne disparaîtra pas», prévient Van Gucht.

Cet article est régulièrement à mis à jour