VIDEO| «Libérée, vaccinée», la parodie hilarante d’une maison de repos bruxelloise

Décidément la Reine des Neiges inspire les chanteurs en herbe. Si on se souvient des adaptations «Libérée, confinée» lors du premier confinement, voici la version «Libérée, vaccinée» d’une maison de repos bruxelloise.

Surréaliste, absurde, impertinent, avec une pointe d’autodérision, l’humour des Belges n’a pas son pareil. Nous sommes les champions toute catégorie du rire et les occasions sont multiples pour le prouver.

Et la maison de repos et de soins «Les Acacias» à Molenbeek vient le prouver. Ses résidants ont tourné une vidéo hilarante en hommage à la vaccination. On y découvre Thérèse, 80 ans, reprendre le célèbre tube «Libérée, délivrée» de Disney sous les traits de la Reine des neiges.

L’idée a germé lors d’un quiz musical explique Youssef, éducateur spécialisé, à RTL. «On était en plein quiz musical, et il y a une de mes stagiaires qui a mis la musique de la Reine des neiges. À ce moment-là, j’ai une résidente qui se lève et qui crie ‘libérée, vaccinée!», raconte l’éducateur spécialisé.

Pour la petite histoire, Youssef n’en est pas à son coup d’essai. Il faisait d’ailleurs partie des «héros du covid» reçu par le roi en septembre dernier.

Durant le confinement, il avait lancé de nombreux projets pour «ses» résidents afin de les sortir de l’isolement et de la solitude. Une personne en or à découvrir sur la chaîne Papy Boom.