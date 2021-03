Sambi le superstitieux

Lors de la 29e journée, la Pro League avait demandé à tous les capitaines de porter un brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole de diversité, afin de lutter contre toute forme de discrimination, d’homophobie et de racisme. Contre Malines, Albert Sambi Lokonga a toutefois passé son brassard habituel d’Anderlecht au-dessus, ce qui a brouillé le message et a fait vertement réagir, du côté de la Pro League: «Nous souhaitons avoir une explication de la part du club. » Elle est tombée sous la forme d’un communiqué, dans lequel Sambi Lokonga a expliqué: «C’est purement pour une question de superstition, que je voulais porter le brassard du RSCA.» Dimanche, contre Genk, en demi-finale de la Coupe de Belgique, le capitaine anderlechtois s’est engagé à porter à nouveau le brassard arc-en-ciel, et le brassard blanc habituel, aussi. La superstition, toujours... Il y a deux ans, Paul-José Mpoku et Jordan Botaka avaient obtenu de porter un autre brassard que celui proposé, afin de défendre d’autres causes que les seules causes LGBT.