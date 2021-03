Départ d’un projet-pilote d’auto-dépistage salivaire des enseignants

Quelque 1.500 enseignants d’une vingtaine d’établissements sont ainsi invités à s’auto-prélever une fois par semaine.

La ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) a donné mardi à Auderghem (Bruxelles) le coup d’envoi d’un projet-pilote de dépistage des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles pour déceler rapidement toute contamination au coronavirus dans une école.

Quelque 1.500 enseignants d’une vingtaine d’établissements sont ainsi invités à s’auto-prélever une fois par semaine un échantillon de salive qu’ils ramèneront à leur école.

Le prélèvement sera acheminé dans l’après-midi même dans un laboratoire où il sera soumis à un test PCR.

Un sms avertira l’enseignant dès le lendemain matin du résultat.

Ce projet pilote, qui est aussi mené en Flandre, aura une durée de six semaines. S’il est concluant, il devrait être étendu après Pâques à l’ensemble des 2.700 écoles fondamentales et secondaires que compte la Wallonie et Bruxelles.

L’opération, qui se fait en partenariat avec l’ULiège, a un coût nul pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.