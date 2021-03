Propos racistes lors de PSG-Basaksehir: l’arbitre roumain suspendu jusqu’à la fin de la saison

La rencontre avait été arrêtée et reportée après un échange entre le quatrième arbitre et l’entraîneur assistant du club turc Pierre Webo. Sebastian Coltescu, qui avait utilisé un terme non approprié, est suspendu jusqu’à la fin de la saison.

Le 8 décembre, PSG-Istanbul Basaksehir avait à peine commencé qu’il devait déjà être arrêté. En cause: des propos du quatrième arbitre roumain Sebastian Coltescu envers Pierre Webo, coach assistant du club turc.

De façon peu circonstanciée, Coltescu avait utilisé le terme «negru», qui signifie «noir» en roumain, pour désigner Webo. Légitimement offusqué par ce terme, le coach assistant avait fait part de son indignation. Une indignation partagée par les joueurs, qui ont tous quitté la pelouse. La rencontre avait été rejouée 24 heures plus tard, avec un quatuor arbitral différent.

«L’usage correct de la langue est essentiel»

L’UEFA a estimé que son comportement était «inapproprié» et l’a suspendu jusqu’à la fin de la saison 2020-2021, sur la scène internationale et en Roumanie. Il devra suivre également une formation: «Dans un contexte international, l’usage correct de la langue est essentiel pour éviter des situations comme celles qui sont survenues», rappelle l’UEFA dans un communiqué.