Brésil: un juge de la Cour suprême annule les condamnations de Lula

Déclenchée en 2014 au Brésil, l’opération «Lavage Express» a dévoilé un énorme réseau de corruption monté par les groupes brésiliens du bâtiment. L’ex-président Lula (2003-2010) a été condamné en première instance à neuf ans et six mois de prison pour corruption et blanchiment en juillet 2017, une peine alourdie à 12 ans et un mois en appel en janvier. Il a ensuite été incarcéré en avril, la Cour suprême ayant décidé par un vote très serré (six contre cinq) que la peine devait être appliquée dès la condamnation en deuxième instance, même si d’autres recours restaient en suspens. AFP