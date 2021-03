VIDEO| Arnaud Bodart envoie un message poignant à Axel Louis

Le gardien du Standard a entendu parler de l’histoire d’Axel Louis, le jeune gardien de Jehay souffrant d’hémiplégie cérébrale. Et il a décidé de lui réserver une surprise.

Le 20 février dernier, nous vous parlions de l’histoire d’Axel Louis, 16 ans et gardien à Jehay malgré une hémiplégie cérébrale.

Doté d’une force de caractère incroyable, le fils d’Emmanuel Louis a toujours été de l’avant. «Le sport me permet de prouver que, même avec un handicap, on peut jouer au football sans être en dessous des autres joueurs. De plus, le foot m’aide à prendre confiance en moi et me prouver à moi-même que je suis capable de jouer à ce poste malgré ce handicap», nous confiait à l’époque cet élève en 5e année à l’Athénée Royal Agri Saint-Georges.

Parmi ses modèles, Axel Louis compte Arnaud Bodart, le gardien titulaire du Standardde Liège. Et, surprise, ce dernier a adressé un message poignant à Axel ce lundi soir.

Une attention qui touchera à n’en pas douter le gardien des U17 supérieurs de Jehay.