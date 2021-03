VIDÉO | #Balancetonsport pour dénoncer les comportements sexistes dans le sport

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les judokas Charline Van Snick et Lola Mansour se mobilisent en invitant les Belges à dénoncer les comportements sexistes dans le sport.

À l’instar de #MeToo il y a trois ans, c’est au tour du mouvement #Balancetonsport de libérer la parole des sportives victimes de comportements sexistes. C’est en tout cas ce qu’espère Charline Van Snick, la judoka liégeoise qui en est à l’origine.

«Nous nous sommes questionnées avec Lola Mansour (une judoka bruxelloise, NDLR) sur nos droits en tant que sportives de haut niveau, raconte la médaillée olympique. En très peu de temps, nous avons formé un groupe de réflexion à plusieurs (professionnelles et amatrices) afin d’échanger sur nos expériences respectives. Les langues se sont déliées, les souvenirs ont émergé. Tout ce qu’on a dû encaisser, en tant que témoins ou victimes les humiliations, le dénigrement, le chantage, les insultes, les violences sexistes… Il fallait que ça sorte.»

Conscientes que le milieu du sport n’est pas forcément très tendre envers les femmes, plusieurs athlètes témoignent ainsi anonymement, dans une vidéo, des pressions et des agressions sexistes qu’elles subissent au quotidien.

Évoquant «les vies gâchées» et «les carrières détruites», Charline Van Snick et l’ensemble des sportives réclament «La fin de l’omerta»: «La honte et la peur doivent, une fois pour toutes, changer de camp.»

Et d’espérer que cette action permettra de «sensibiliser l’opinion publique» tout en incitant «les autorités responsables à mettre en place des mesures directes et efficaces».