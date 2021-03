Le débrief du jour: Interview explosive de Meghan et Harry | Les femmes et leurs droits | Assassinat à Beveren

Le prince Harry et Meghan Markle ont torpillé Buckingham; rencontre à l’occasion de la journée des droits des femmes; un assassinat à Beveren: voici le condensé de l’actualité de ce lundi.

1. Meghan et Harry déballent tout

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont levé, en marge d’une interview télévisée, un coin du voile sur leur nouvelle vie en Californie, «meilleure que tous les contes de fées que vous avez lus», selon la duchesse de Sussex. Ils en ont profité pour étaler les raisons qui les ont poussés à quitter l’Angleterre et la famille royale des Windsor. Leur second enfant sera une fille, a en outre révélé le couple à l’occasion de cet entretien truffé de révélations explosives.

2. Journée internationale des droits des femmes

C’est inédit: deux femmes président le Parlement fédéral et comptent le faire évoluer à l’horizon 2030. Rencontre avec Stephanie D’Hose et Éliane Tillieux, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

3. Assassinat à Beveren

Un corps a été retrouvé dans un parc de Beveren samedi matin. Les trois suspects interpellés à la suite de cet assassinat d’un homme de 42 ans sont tous mineurs.

4. Bilan coronavirus du jour, avec un léger déconfinement

Entre le 1er et le 7 mars, il y a eu en moyenne 145,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 3% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.932 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (+3%), dont 426 patients traités en soins intensifs (+2%), selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour lundi matin

5. Un tunnel Annie Cordy

Les bouchons et les retards occasionnés par le trafic dans le tunnel le plus long de la capitale et du pays ne pourront plus être associés au nom de Léopold II mais à celui d’Annie Cordy à partir de l’automne prochain.

