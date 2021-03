"Un groupe raisonnablement dangereux" pour les Cats à l'Euro

La Belgique a hérité de la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de la Turquie (groupe C) au 1er tour de l’Euro féminin, à l’issue du tirage au sort effectué hier.

Philip Mestdagh et son groupe joueront à Strasbourg contre la Bosnie-Herzégovine le 17 juin, les Slovènes le 18 juin et les Turques le 20 juin. Les Belges étaient têtes de série, et joueront à Strasbourg, alors qu’une autre partie du tournoi se déroulera à Valence. Les vainqueurs de chacun des quatre groupes se qualifieront pour les quarts de finale, les 2es et 3es de poule s’affrontent en barrage pour rejoindre le Top 8 à leur tour. «Ce groupe C est un groupe raisonnablement dangereux, a notamment réagi Kim Mestdagh. La Slovénie et la Bosnie-Herzégovine me font penser à la trajectoire des Belgian Cats. La Turquie, nous connaissons déjà, et elle peut toujours compter sur une Américaine naturalisée. Notre objectif sera de réussir un trois sur trois, même si ce sera une mission.»«Ce sera important de terminer 1er de notre groupe pour avoir un jour off supplémentaire, surtout que l’on va devoir voyager jusqu’à Valence si on va le plus loin possible dans la compétition, a ajouté la distributrice Julie Allemand.