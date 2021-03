Harry et Meghan: les questions sans réponse

Elle a pensé au suicide lorsqu’elle vivait au sein de la famille royale britannique, et la couleur de peau qu’aurait son fils inquiétait: les confidences de Meghan Markle et son mari, le prince Harry, à la télévision américaine, font l’effet d’une bombe au Royaume-Uni.

Un an après la mise en retrait choc du couple et de son départ pour la Californie, ces confessions, recueillies par la star de la télévision Oprah Winfrey, dressent un portrait sombre de la monarchie britannique, cible d’un tir nourri d’accusations, de l’insensibilité au racisme.

Pour les médias britanniques,la guerre est déclarée entre le duc et la duchesse de Sussexet le reste de la famille royale. Mais les révélations du prince Harry et de sa femme Meghan sur leur vie au sein de la famille royale britannique et leur décision de s’en éloigner laissent plusieurs questions sans réponses.

1 Comment la famille royale va-t-elle réagir?

Le palais de Buckingham n’a pas commenté l’interview du couple à Oprah Winfrey. Selon les médias britanniques, il est peu probable qu’ils le fassent, sauf pour répondre à des critiques portant sur certains membres visés personnellement.

Les révélations sont pourtant dévastatrices, Meghan ayant fait part de ses pensées suicidaires et affirmant n’avoir reçu aucun soutien.

Les accusations de racisme visant un membre de la famille royale, non nommé, constituent un sujet particulièrement sensible au Royaume-Uni, traversé l’an dernier par de larges manifestations du mouvement Black Lives Matter.

Une réaction est particulièrement guettée du côté du frère aîné de Harry, William, et de sa femme Kate.

Lors de l’interview, Meghan a en outre affirmé que contrairement à ce qui avait été rapporté par la presse britannique, ce n’était pas elle qui avait fait pleurer Kate, la duchesse de Cambridge, lors d’un incident survenu peu avant son mariage, mais l’inverse.

2 Qui a fait un commentaire raciste?

Harry, dont la belle-mère est noire, a juré de ne jamais révéler quel membre de la famille royale lui avait demandé à quel point la peau de son fils Archie serait foncée.

Mais cela a déclenché une forte spéculation et n’améliorera pas la réputation de la famille royale déjà critiquée pour son insensibilité.

3 À qui Meghan a-t-elle demandé de l’aide?

Meghan a déclaré qu’elle avait demandé de l’aide après avoir eu des pensées suicidaires mais a affirmé que «rien n’a jamais été fait».

Ce qui soulève des questions sur qui elle a contacté, et pourquoi elle n’a pas reçu plus d’aide pour s’adapter aux exigences de la monarchie.

4 A quel point les liens familiaux ont-ils souffert?

Les affirmations du couple n’auront guère contribué à améliorer leurs liens avec la famille royale déjà distendus par leur décision de quitter le Royaume-Uni. Cela pourrait même conduire à couper les ponts pour de bon.

Harry a révélé que son père, le prince Charles, avait cessé un temps de lui répondre au téléphone et s’est dit «vraiment déçu» par son manque de soutien tout en se montrant déterminé à resserrer les liens.

Il a aussi dit s’être éloigné de son frère William.

5 Qui était jaloux de Meghan?

Harry a laissé entendre que des membres de la famille royale étaient jaloux de la popularité de Meghan lors d’un voyage du couple en 2018 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

6 Qui était-ce, pourquoi et cela peut-il expliquer les problèmes qui ont suivi?

Cet épisode rappelle le moment où Diana a éclipsé Charles lors de leur propre tournée en Australie en 1983, sujet traité dans la dernière saison de la série Netflix «The Crown».

7 Qu’en est-il des accusations de harcèlement?

L’interview du couple a été filmée avant les déclarations de la semaine dernière accusant Meghan de harcèlement contre des assistants du palais. La semaine dernière, le palais de Buckingham a assuré qu’il allait examiner ces accusations de harcèlement, se disant «très préoccupé».

La duchesse a réfuté ces accusations.

8 Et le père de Meghan?

Meghan s’est éloigné de son père Thomas Markle avant son mariage en 2018, et celui-ci n’a jamais rencontré ni Harry ni son petit-fils Archie. Mais aucune question n’a été posée à ce sujet.

9 Comment s’appellera leur fille?

Harry et Meghan ont révélé que leur deuxième enfant serait une fille, suscitant aussitôt des spéculations sur le nom qu’ils choisiront de lui donner.