Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 8 mars.

La sélection de la rédaction 1. Un peu moins de 2.000 personnes demeurent hospitalisées Entre le 1er et le 7 mars, il y a eu en moyenne 145,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 3% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.932 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (+3%), dont 426 patients traités en soins intensifs (+2%), selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour lundi matin. + LIRE ICI

1. BELGIQUE

Caroline Désir ouverte à différents scénarios: «Ce n’est peut-être pas le plus malin de faire rentrer tout le monde en même temps»

Les élèves de 3e et 4e secondaires pourraient revenir en classe à 100% en présentiel dès le 22 mars, rapportent La Libre Belgique et la DH lundi en se basant sur la circulaire émise par la ministre de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir. + LIRE ICI

Testés positifs après avoir été vaccinés: «Il est extrêmement positif que les symptômes soient neutralisés par le vaccin»

Plusieurs résidents d’un centre de soins résidentiel de Louvain ont été testés positifs au coronavirus malgré qu’ils aient été vaccinés. Une information confirmée par l’échevine en charge de la Santé de la Ville, Bieke Verlinden. «Cela prouve que nous devons rester vigilants, même si la quasi-totalité des résidents des centres de soins résidentiels ont été vaccinés», a-t-elle indiqué. + LIRE ICI

2. REGIONS

Philippe Courard: «Le couvre-feu, une mesure devenue excessive et contre-productive»

Député wallon socialiste, sénateur, ex-ministre, Le Hottonais Philippe Courard ne peut plus cacher son malaise et se taire. Nuancé, presque gêné de s’exprimer de la sorte, il entend cependant le faire «pour améliorer la situation et pas la compliquer». + LIRE ICI

INFOGRAPHIES | Une semaine de baisse en Brabant wallon

Le nombre de nouveaux cas recensés en 7 jours en Brabant wallon est maintenant en baisse depuis une semaine, a annoncé Sciensano, ce lundi matin. Cela fait suite à 11 jours consécutifs de hausse. + LIRE ICI

L’école 7 Étoiles de Berchem fermée une semaine: un professeur positif au Covid

L’école maternelle Sept Étoiles de Berchem-Sainte-Agathe a été fermée ce lundi matin jusqu’au 15 mars inclus pour un cas de Covid-19 parmi le corps enseignant, a indiqué lundi matin la Commune. + LIRE ICI

3. MONDE

Interdiction des voyages non essentiels: la Commission européenne «surprise» par la nouvelle prolongation belge

La Commission européenne a été «surprise» d’apprendre vendredi, par voie de presse, la nouvelle prolongation en Belgique de l’interdiction de déplacements non essentiels, prolongation qui n’était pas mentionnée dans un courrier reçu la veille, a indiqué lundi un porte-parole de l’exécutif européen. + LIRE ICI