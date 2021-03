Le musée des Arts décoratifs rouvre ses portes à Namur

Le musée est ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 18h00, le dimanche et les jours fériés de 13h00 à 18h00. Le rez-de-chaussée et le jardin sont accessibles aux PMR. MAD de Namur

Après une longue période de fermeture, le musée des Arts décoratifs de Namur rouvrira ses portes mardi, indique lundi le service Culture de la capitale wallonne.

Les visiteurs pourront se plonger dans la vie d’une famille noble du 18e siècle au travers de l’exposition «Maison de famille», enrichie de plusieurs oeuvres.

Parmi les nouvelles acquisitions de la Ville, on trouve une psyché (miroir inclinable sur pieds) d’époque Empire, une pendule Empire en bronze doré et marbre figurant Vénus dans sa baignoire sabot ou encore un miroir de voyage et son étui en cuir du 18e siècle.

De nouvelles œuvres ont également été offertes par des donateurs. C’est notamment le cas d’une cafetière particulièrement haute en terre noire de Namur et en argent. Enfin, des œuvres ont été restaurées durant le confinement. Le public pourra donc redécouvrir en exclusivité un service à chocolat et deux chandeliers en porcelaine de Meissen (Allemagne) ainsi que deux dessus de portes peints à sujet allégorique du début du 18e siècle.

L’accès au musée est réservé à une jauge de personnes réduite avec accueil toutes les 30 minutes et port du masque obligatoire. L’entrée est gratuite mais les réservations sont obligatoires via www.namur.be/lesbateliers ou par téléphone au 081/24.87.20.

