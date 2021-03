Euro 2021: la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie et la Turquie au menu des Belgian Cats pour le 1er tour

La Belgique a hérité de la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de la Turquie au premier tour de l’Euro de basket féminin du 17 au 27 juin organisé à Valence (Espagne) et à Strasbourg (France), dans le groupe C, à l’issue du tirage au sort effectué lundi.

Philip Mestdagh et son groupe joueront contre la Bosnie-Herzégovine le 17 juin, les Slovènes le 18 juin et les Turques le 20 juin.

Les Belgian Cats entameront leur championnat d’Europe à Strasbourg au Rhenus Sport d’une capacité de 6 100 places. Restera à voir d’ici là comment l’évolution de la situation sanitaire permettra ou non et dans quelles mesures la présence du public.

Les Belges étaient têtes de série tout comme la France, qui jouera aussi à Strasbourg bien sûr où deux groupes, deux matches de barrage (8es de finale) et deux quarts de finale sont organisés. Les deux autres poules seront disputées à Valence qui accueillera la phase finale.

Les vainqueurs de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale, les 2es et 3es de poule s’affrontent en barrage pour rejoindre le top 8 à leur tour.

La Belgique avait pris la médaille de bronze à l’Euro 2017 à Prague, après dix ans d’absence en phase finale et fut 5e de l’Euro 2019 à Belgrade. Ce championnat d’Europe permettra aux six premiers de décrocher un billet pour les tournois de qualifications, en février prochain, en vue de la Coupe du monde 2022 en Australie.