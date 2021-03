L’Australienne Ashleigh Barty toujours N.1, Elise Mertens conserve sa 18e place

L’Australienne Ashleigh Barty conserve sa première place dans le classement WTA des meilleures joueuses mondiales de tennis publié lundi. Elise Mertens reste 18e et première Belge.

Barty, 24 ans, en tête depuis le 9 septembre 2019 devance deux anciennes N.1 la Japonaise Naomi Osaka, lauréate du dernier Open d’Australie, et la Roumaine Simona Halep. L’Américaine Sofia Kenin et l’Ukrainienne Elina Svitolina complètent le top 5.

Mertens occupe la 18e place. La Limbourgeoise reste deuxième au classement du double, derrière la Biélorusse Aryna Sabalenka, avec qui elle a remporté le double lors du récent Open d’Australie.

Mertens sera opposée au premier tour du tournoi de Dubaï (WTA 1000) à Fiona Ferro, ce lundi en fin de journée. Grâce à sa demi-finale à Lyon (WTA 250) la semaine dernière, elle a conforté sa place de N.1 française au 39e rang après un gain de 7 places.

La deuxième Belge au classement demeure Alison Van Uytvanck, actuellement en revalidation, qui reste 66e. Kirsten Flipkens occupe sa 92e place. Elle est suivie de Greet Minnen 109e (+4), Ysaline Bonaventure 129e (-4) et Yanina Wickmayer 170e (-1) qui attend son premier enfant.

Aucun changement n’est intervenu parmi les 35 premières. L’Américaine Jessica Pegula, demi-finaliste à Doha (WTA 500), grimpe de la 44e à la 36e place.

Lauréate à Lyon (WTA 250), Clara Tauson est la grande bénéficiaire de la semaine. La Danoise de 18 ans, coachée par le Namurois Olivier Jeunehomme et qui s’entraîne depuis un an et demi à Limelette au sein du club de Justine Henin, a bondi de la 139e place pour intégrer le Top 100 au 96e rang.