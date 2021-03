«Un imposteur», des «passes médiocres», la presse anglaise pas tendre après le match de De Bruyne face à United

Après 21 victoires consécutives toutes compétitions confondues, Manchester City a chuté à domicile contre son voisin d’United. Une contre-performance au cours de laquelle, De Bruyne n’a pas été à la hauteur.

Kevin De Bruyne et ses équipiers se sont inclinés dimanche face à United (0-2). Après 27 journées, les Citizens restent malgré tout solides leaders (65 points). Grâce à cette première victoire en huit duels avec les membres actuels du Big 6, les Red Devils reprennent la deuxième place (54 points) à Leicester (53 points).

Mais ce qui a surtout frappé durant ce match, c’est la non-performance de Kevin de Bruyne. Presque livide, il est passé à travers son match. La presse anglaise n’a d’ailleurs pas été tendre avec le joueur, qui d’ordirnaire, brille de son talent.

«On aurait dit qu’un imposteur avait volé son maillot en première mi-temps avec des passes médiocres et des coup-francs bâclés. N’est jamais entré dans son match et il est difficile de se souvenir d’un pire match de la part du talisman de City», observe le Telegraph.

Pour The Manchester Evening News, KDB a eu «quelques beaux moments mais semblaient encore un peu en dessous des brillants standards qu’il établit habituellement».

«Étonnement mou sur le ballon et incapable d’inspirer son équipe avec un moment de magie. Un après-midi extrêmement décevant par rapport aux normes astronomiques», rapport ESPN.

«Toujours dommage de perdre le derby»

«De toute évidence, je ne pense pas que nous ayons très bien commencé, a déclaré l’international belge au micro Sky Sports après le match. Nous savions que ce serait difficile. Nous avons joué leur jeu avec le premier but et il nous a fallu environ 15 minutes pour régler un peu. Ensuite, nous avons bien joué, mais nous n’avons pas marqué et cela a fait la différence.»

Photo News

«Ce n’est pas bien de perdre le derby, mais ça arrive parfois. Nous devons aller de l’avant – mercredi est un nouveau match. Parfois, il faut perdre des parties et avoir des mauvais sorts. Même dans la course à la victoire, nous avons eu quelques mauvais sorts mais nous avons surmonté à l’époque, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Parfois, cela peut être positif.»