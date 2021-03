Gigantesque projet immobilier à Silly: 97 appartements, 49 maisons

La société Equilis a déposé un gigantesque projet immobilier à Silly, avec 97 appartements et 49 maisons.

La société Silly Equilis (Waterloo) a déposé une demande de permis unique pour réaliser un gigantesque projet immobilier dans la zone de la Wastinelle à Silly.

Il s’agit de construire 97 appartements, une salle communautaire et 49 maisons, créer une voirie et déplacer un sentier, exploiter huit citernes de gaz aériennes et trois cabines haute tension.

L’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis sera ouverte dès le lundi 15 mars prochain, pour un mois.

«Ce nouveau quartier situé au centre de Silly offrira tous les avantages de la vie à la campagne tout en étant proche des commodités comme la gare qui vous permet de rejoindre Bruxelles en quelques minutes» indique Equilis sur son site internet.

«Conçu pour favoriser la mixité sociale, ce projet s’inscrit dans une démarche participative avec la population puisqu’elle sera consultée pour l’aménagement du cadre et les offres de services.»

La fin des travaux est projetée pour 2023.