VIDÉO | Marseille éliminé par les amateurs de Canet-en-Roussillon (D4), grâce à un sublime coup-franc

L’Olympique Marseille a été éliminé 2-1 en 16e de finale de la Coupe de France par Canet-en-Roussillon, pensionnaire de National 2, le quatrième niveau en France, dimanche.

Canet-en-Roussillon a ouvert le score par un coup franc de Posteraro (20e). Milik a égalisé pour l’OM (38e). Bai a offert la victoire au club amateur à la 71e minute.

C’est pas la capitale, c’est le Canet bébé pic.twitter.com/hKfHib22cZ — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) March 7, 2021

Marseille, qui attend l’arrivée officielle de l’Argentin Jorge Sampaoli comme entraîneur, était encore dirigé par l’intérimaire Nasser Largue.

Plus tôt dans la journée, Lille s’était imposé 1-3 au GFC Ajaccio (National 2). David Pollet a inscrit le but d’Ajaccio en fin de rencontre (87e). Le score était déjà de 0-3 après deux autogoals, de Durimel (9e) et Lopy (84e), et un but de Xeka (71e).