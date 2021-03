Ces femmes sont à l’honneur à Ath

La Ville d’Ath a composé un visuel particulier à l’occasion de la journée du 8 mars. com.

La Ville d’Ath s’associe à la journée de lutte pour les droits des femmes en saluant ses collaboratrices.

La Ville d’Ath a pris diverses initiatives concrètes, ces derniers mois, afin de «mettre en pratique» un respect plus grand des droits des femmes.

Le bourgmestre Bruno Lefebvre le rappelle en cette journée de lutte, le 8 mars.

«Dans nos administrations locales (Ville et CPAS), les femmes occupent 62% des postes» indique M. Lefebvre.

«En tant que responsable politique, je voulais profiter du 8 mars pour reposer la question de la place des femmes dans l’espace public.»

«Bien que souvent majoritaires, les femmes y sont trop souvent sous-représentées.»

«Alors aujourd’hui encore plus que tous les jours, j’avais vraiment très envie de donner la visibilité que mes collaboratrices et collègues méritent à travers un visuel qui les rassemble! C’est pourquoi, je leur ai demandé de m’envoyer une photo, celle qu’elles désiraient, sans aucun critère et elles ont joué le jeu!»

Le bourgmestre d’Ath rappelle diverses initiatives prises par la Ville: adhésion à la Convention d’Istanbul (avec une sensibilisation au sein de la police, notamment, pour mieux détecter les situations de violences), formation du personnel enseignant visant à éliminer les stéréotypes de genres au sein des écoles, établissement d’un budget genré, etc.