Januzaj et la Sociedad restent dans le top-5, Nainggolan arrache un point pour Cagliari

Grâce à un but de Mikel Merino (11e), la Real Sociedad a battu par le plus petit écart Levante dimanche (1-0). Remplacé à la 73e, Adnan Januzaj était titulaire chez les Basques, qui ont loupé un penalty par Mikel Oyarzabal (22e).

Après 26 journées, la Real Sociedad reste 5e avec 45 points, six de plus que le Betis Séville (6e). Levante est 10e (32 points).

En Italie, Radja Nainggolan a égalisé pour Cagliari tout en fin de match à la Sampdoria (90e+6, 2-2). La formation sarde est passée en tête via João Pedro (11e, 0-1) mais Bartosz Bereszynski (78e, 1-1) et Manolo Gabbiadini (80e, 2-1) ont renversé la situation en faveur des Génois. Grâce au point sauvé par Nainggolan, Cagliari (22 points) est 17e et la Sampdoria (32 points) occupe la 10e place.

Aux Pays-Bas, Loïs Openda a ouvert la marque pour Vitesse contre l’AZ (2-1). Le joueur prêté par Bruges a quitté la pelouse à la 85e alors que son équipe avait doublé l’écart par Jacob Rasmussen (72e) et surtout s’est retrouvé à dix suite à l’exclusion d’Enzo Cornelisse (79e). Au classement, Vitesse se hisse en 4e position avec 49 points, un de moins que l’AZ (3e).