Le débrief sportif du week-end: nos athlètes brillent à l’Euro, le Standard rechute, Anderlecht cale, Nikiforov sacré

Du cyclisme, un championnat d’Europe d’athlétisme, un Grand Chelem de judo, mais aussi du football à travers l’Europe: tout est compilé dans le débrief sportif du week-end.

FOOTBALL BELGE

Le Standard puni par Mouscron, 13e partage pour Anderlecht

Dans un match où ils n’avaient pas le droit à l’erreur, les Rouches sont retombés dans leurs travers à Mouscron. Dominateur mais brouillon dans le dernier geste, le Standard de Liège s’est fait punir par un but contre sans camp de Siquet et peut presque dire adieu au top 4.

Dans un match qui s’est résumé à une affaire de penalties, Anderlecht et Malines ont partagé l’enjeu au Lotto Park. Avec ce 13e partage de la saison, les Mauves manquent l’occasion de mettre la pression sur Genk et Ostende dans la lutte pour le top 4.

🚨 | L'arbitre indique à nouveau le point de penalty pour cette faute de Murillo sur Shved. 😮#ANDKVM pic.twitter.com/jU0Nissucu — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 7, 2021

Nul blanc pour Charleroi, des buts à gogo, une agression et un vol à Eupen

Comme le Standard, les Carolos étaient dans l’obligation de l’emporter ce vendredi pour garder un infime espoir d’intégrer le Top 4. Mais les Carolos ont partagé l’enjeu dans un triste nul blanc face à Saint-Trond à domicile.

De leur côté, Eupen et Oud-Heverlee Louvain ont partagé l’enjeu au terme d’une rencontre prolifiquede la 29e journée de D1A, ponctuée sur le score de trois buts partout. Une rencontre marquée par l’agression de deux membres du personnel de l’AS Eupen, et le vol de la bannière des Zebras, groupe de supporters eupenois qui a décidé de mettre fin à ses activités.

ATHLÉTISME

Cinq médailles pour la Belgique à l’Euro de Torun

L’Euro en salle d’athlétisme de Torun a souri aux Belges. Plusieurs de nos représentants ont eu la chance de monter sur le podium tout au long du week-end, à commencer par Nafi Thiam et Noor Vidts, respectivement première et deuxième du pentathlon ce vendredi.

Ce samedi, la Montoise Elise Vanderelst a été sacrée championne d’Europe du 1.500m. Un bel exploit qu’elle avait du mal à réaliser après la course.

Dimanche, c’est le citoyen de Pont-à-Celles Thomas Carmoy qui a créé la surprise en décrochant la 3e place de la finale du concours du saut en hauteur. Même chose pour Isaac Kimeli, médaillé d’argent sur le 3000m après un superbe dernier tour.

Par contre, moins de chance pour les Belgian Tornados. Les frères Borlée et Alexander Doom ont échoué à la quatrième place de la finale du relais 4x400m. Les Pays-Bas se sont imposés en 3:06.06 devant la République tchèque et la Grande-Bretagne.

CYCLISME

Mathieu van der Poel écrase les Strade Bianche

La 15e édition des Strade Bianche (WorldTour), à Sienne (Italie), a vu la victoire de Van der Poel devant Alaphilippe et Bernal. Le Belge Wout van Aert (Jumbo Visma) a terminé la course à la 4e place, à un peu moins d’une minute.

Paris-Nice débute par une victoire au sprint de Bennett

L’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a remporté au sprint la première étape de Paris-Nice ce dimanche devant le champion de France Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Premier belge, Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a pris la 4e place. Bennet en profite pour endosser le premier maillot jaune de leader au classement général.

SPORTS DE COMBAT

Judo: 1er sacre en Grand Chelem pour Nikiforov, Chouchi en bronze

Toma Nikiforov a décroché la médaille d’or des moins de 100 kg au tournoi de judo du Grand Chelem de Tachkent en Ouzbékistan dimanche. Le Schaerbeekois a battu en finale le Bulgare Boris Georgiev (IJF 77) grâce à deux waza-ari. Il s’agissait de sa troisième finale à cet échelon, c’est la première fois qu’il parvient à s’imposer.

Sami Chouchi (IJF 22) a remporté la médaille de bronze en moins de 81 kg au Grand Chelem de judo de Tachkent. Samedi dans la capitale ouzbèkhe, le Bruxellois a battu un autre Belge, le N.1 mondial de la catégorie Matthias Casse.

Boxe: le Belge «Big Joe» battu par Tony Yoka

Le Français Tony Yoka, 28 ans, est devenu champion EBU de l’Union européenne des lourds ce vendredi soir à laH Arena de Nantes, en battant le Belge Joël Tambwe Djeko.

Yoka absolutely unloaded in the 12 round to get the TKO 😯 #YokaDjeko @TonyYoka pic.twitter.com/vrDyhYe0Au — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 5, 2021

L’affrontement était très attendu après la pesée où «Big Joe» a giflé le combattant français.

FOOTBALL ÉTRANGER

Klassiker explosif en Allemagne, Lukebakio buteur et Casteels plus invincible

En Allemagne, un triplé de Lewandowski et un doublé de Haaland (dont un but sur assist de Thorgan Hazard) ont marqué la victoire 4-2 du Bayern contre Dortmund. Le «Klassiker» allemand a tenu samedi toutes ses promesses, mais la hiérarchie a été respectée. Le Bayern avait pourtant complètement raté son début de match, en encaissant deux buts dans les 9 premières minutes.

De son côté, Koen Casteels a encaissé après 673 minutes et a été battu avec Wolfsburg pour la première fois depuis le 3 janvier alors que Dodi Lukebakio a été décisif contre Augsbourg.

Tielemans et Saelemaekers passeurs décisif, Denayer buteur

En Angleterre, Youri Tielemans s’est montré décisif avec les Foxes. Longtemps mené à la marque, Leicester s’est imposé 1-2 à Brighton samedi dans le cadre de la 29e journée du championnat d’Angleterre. Chez les ‘Seagulls’, Leandro Trossard a joué toute la rencontre. Chez les ‘Foxes’, Timothy Castagne et Youri Tielemans, auteur de l’assist sur le goal égalisateur et averti (76e), ont également disputé l’intégralité du duel.

1?-1? | ASSIST TIELEMANS 🇧🇪



Quelle passe sublime pour Iheanacho 😱



3?e assist de Tielemans en Premier League 👌 pic.twitter.com/75xgHRHtkc — VOOsport (@VOOsport) March 6, 2021

Toujours de l’autre côté de la Manche, le 185e derby de Manchester aura vu la fin de l’impressionnante série de 21 victoires (15 en championnat) consécutives toutes compétitions confondues de City. Kevin De Bruyne et ses équipiers se sont inclinés dimanche face à United (0-2).

En Italie, l’AC Milan s’est imposé 0-2 à Vérone dimanche lors de la 26e journée du championnat d’Italie. Alexis Saelemaekers a joué toute la rencontre et a effectué la passe décisive sur le second but.

En France,Lyon s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football en battant 5-2 Sochaux (D2). Monté au jeu à la 68e minute, Jason Denayer a marqué dix minutes plus tard le but du 4-2 pour Lyon, son deuxième but de la saison.

Au Japon, le Diable rouge Thomas Vermaelen a fait match nul 1-1 avec son club Vissel Kobe à Tokushima Vortis samedi, à l’occasion de la 2e journée de la J-League.

TENNIS

Une Danoise coachée par un Namurois titrée à Lyon

La Danoise Clara Tauson (WTA 139) a remporté l’Open 6e Sens Métropole en venant à bout de la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 130) en finale du tournoi de tennis WTA 250 de Lyon, dimanche en France. Tauson, 18 ans, est entraînée par le Namurois Olivier Jeunehomme et s’entraîne depuis un an et demi au sein du club de Justine Henin.

De son côté, notre compatriote Kimmer Coppejans (N.8) s’est incliné en finale du second tournoi de tennis Challenger de Gran Canaria, une épreuve sur terre battue dotée de 44.820 dollars, dimanche en Espagne.