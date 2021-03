Euro de Torun: pas de médaille pour les Tornados, quatrièmes du relais 4x400m

Les Belgian Tornados ont terminé à la quatrième place en finale du 4x400m aux championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Torun. La course a été remportée par les Pays-Bas.

Les Belgian Tornados ne sont pas parvenus à terminer sur le podium de l’Euro d’athlétisme indoor. Dimanche à Torun, le relais masculin 4x400 mètres a terminé à la 4e place dans un temps de 3:06.96. Les Pays-Bas se sont imposés en 3:06.06 devant la République tchèque (3:06.54) et la Grande-Bretagne (3:06.70).

Choisi par Jacques Borlée, Alexander Doom a débuté la 25e finale des Tornados au premier plan. Le champion de Belgique indoor du 400m a passé le relais en 5e et dernière position à Jonathan Borlée, qui n’est pas parvenu à quitter la cinquième place après ses deux tours de piste.

Troisième relayeur, Dylan Borlée a permis à la Belgique de rapidement grapiller une position mais Kevin Borlée, qui a débuté les 400 derniers mètres avec un certain retard sur le top-3, n’a pas pu faire des miracles pour les Tornados, champions d’Europe en titre et privés de Jonathan Sacoor, Julien Watrin et Robin Vanderbemden.

La délégation belge termine donc la compétition avec cinq médailles: Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1.500m) ont remporté l’or, Isaac Kimeli (3.000m) et Noor Vidts (pentathlon) l’argent et Thomas Carmoy (hauteur) le bronze.