VIDÉO | Les coopératives Li Terroir et Réseau Solidairement s’associent pour promouvoir le circuit court en province de Luxembourg

Les coopératives Li Terroir et Réseau Solidairement se sont associées permettant aux producteurs du nord de la province de percer de nouveaux marchés dans le centre et le sud. Et Inversement.

Vendredi soir, dans la salle du club de tennis de table de Melreux, (Hotton), se déroulait le marché hebdomadaire de Li Terroir. Un marché devenu depuis deux ans le rendez­-vous incontournable pour de nombreuses familles qui vont à la rencontre des producteurs de la région et peuvent ainsi se procurer leurs produits artisanaux et de terroir.

Le projet Li Terroir est né il y aura quatre ans en juillet prochain. «D’abord, constitué en ASBL à l’initiative de l’ADL de Durbuy, le projet a progressivement évolué grâce à l’investissement des producteurs locaux et des consommateurs, rappelle Xavier Lechien, le secrétaire de Li Terroir. Depuis 2017, Li Terroir s’est désormais constitué en coopérative commerciale à finalité sociale parce que l’objectif qui nous guide avant tout, c’est le respect du revenu de nos producteurs locaux, qui sont désormais une quarantaine. Nous sommes présents sur huit communes, sept du nord de la province de Luxembourg (Durbuy, Érezée, Hotton, Manhay, Marche, La Roche, Rendeux), plus Somme-Leuze.»

Concrètement, il existe jusqu’ici deux moyens pour acquérir les produits du terroir. «Soit en se rendant tous les vendredis soir dans notre marché de Melreux. Soit en effectuant ses commandes en ligne avant le mardi minuit. Il existe alors deux moyens pour réceptionner les produits: soit en se rendant le samedi dans l’un des divers points relais mis en place, soit via une livraison à domicile», explique Jacques Breulet, coordinateur commercial de Li Terroir depuis novembre.

Avec le Réseau Solidairement pour toucher de nouveaux marchés

Li Terroir vient de s’associer avec la coopérative, le Réseau Solidairement, une plateforme de promotion et distribution de produits saisonniers et locaux en circuit court dans la province de Luxembourg. «Cette coopérative permet de mettre en relation les producteurs locaux et les épiceries indépendantes et locales de la province, poursuit Jacques Breulet. On s’est associés à eux pour que cette coopérative puisse couvrir la partir Nord de la province de Luxembourg et ainsi permettre de distribuer les produits locaux de l’ensemble de la province également dans nos épiceries indépendantes et locales de la partie Nord de la Province. Cette association permettra également à nos producteurs locaux Li Terroir du nord de la province de pouvoir toucher de nouveaux marchés dans le centre et le sud de la province. C’est une belle opération win -win en quelque sorte. Ici, avec les capacités offertes par Li Terroir, l’offre de producteurs et d’épiciers locaux va encore s’élargir. On devrait tourner dans les prochaines semaines avec 90 épiciers et 90 producteurs locaux, offrant une belle diversité de ce qui se fait dans notre province.»

Pour développer ce nouveau projet, Li Terroir et le Réseau Solidairement ont obtenu, tous deux, 130 000€ sur trois ans, via un appel à projets de la ministre Tellier. Dans ce cadre, Li Terroir a fait l’acquisition d’une nouvelle camionnette et engagé un chauffeur pour pouvoir assurer les livraisons, notamment aux épiceries partenaires.

Une halle rurale à Melreux d’ici deux ans

La coopérative attend avec impatience la réalisation d’un autre projet qui lui tient particulièrement à cœur, à savoir la réalisation d’une halle rurale dans le prolongement de la salle du tennis de table de Melreux, occupée actuellement par Li Terroir.

«On ne touchera pas au bâtiment occupé par le club de tennis de table. Cette extension comprendra notamment des frigos professionnels, un hall de stockage pour les produits secs et une épicerie permanente. Ce projet, espéré d’ici deux ans, se concrétisera grâce au partenariat des Communes de Hotton et Durbuy, dans le cadre du Plan communal de développement rural (PCDR)l de Hotton», conclut le secrétaire Xavier Lechien.

www.literroir.be; www.reseausolidairement.be