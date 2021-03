Un homme coincé dans une grue

Ce dimanche, vers midi, les pompiers de Marcinelle ont été requis à la route de Châtelet à Marcinelle pour une intervention périlleuse.

Le conducteur d’une grue de 25 mètres de hauteur était coincé dans l’appareil, suite à un problème de blocage ou autre problème du même type. Le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) a donc été requis sur les lieux pour secourir l’homme. Grâce à un système de cordage et à une civière, ce dernier a pu regagner le sol. Une ambulance R’Med et une équipe du SMUR de l’hôpital Notre Dame de Charleroi ont ensuite pris le relais.

L’intervention des pompiers a duré deux heures. Constat de la police locale de Charleroi.