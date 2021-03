VIDÉO | L’AC Milan, avec un assist de Saelemaekers, s’impose à Vérone

L’AC Milan s’est imposé 0-2 à Vérone dimanche lors de la 26e journée du championnat d’Italie. Alexis Saelemaekers a joué toute la rencontre et a effectué la passe décisive sur le second but. Au classement, les ‘Milanisti’, deuxièmes (56 points), reviennent à trois point de l’Inter Milan, qui reçoit l’Atalanta lundi. Vérone (38 points) est 8e.

Stefano Pioli a aligné Samu Casillejo et Saelemaekers sur les ailes. En première période, Vérone a eu la possession du ballon (52%) mais n’a cadré aucun tir. Par contre, Rade Krunic a donné l’avance aux Milanais sur coup franc (27e, 0-1). Après le but de Diogo Dalot sur une action de Saelemaekers(50e, 0-2), l’AC Milan a géré son avance mais a quand même concédé quelques occasions de but mais Federico Ceccherini a dévissé son coup de tête (77e) et une reprise de la tête de Davide Faraoni a été sauvée sur la ligne par Krunic (88e).

En Angleterre, Liverpool a subi une nouvelle défaite à domicile face à Fulham (0-1). L’unique but a été inscrit par Mario Lemina (45e). Chez les ‘Reds’, Divock Origi est resté sur le banc. Au classement, Liverpool (43 points) se retrouve 7e et Fulham reste 18e mais compte 26 points comme Brighton (17e) battu samedi par Leicester.