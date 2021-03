WTA Lyon: première finale et premier titre pour la jeune Danoise Clara Tauson, coachée par un Belge

La Danoise Clara Tauson (WTA 139) a remporté l’Open 6e Sens Métropole en venant à bout de la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 130) en finale du tournoi de tennis WTA 250 de Lyon (dur/235.238 dollars), dimanche en France. Tauson, 18 ans, est entraînée par le Namurois Olivier Jeunehomme et s’entraîne depuis un an et demi au sein du club de Justine Henin.

Lauréate de l’Open d’Australie chez les juniores en 2019, Clara Tauson a bataillé dans le premier set (6-4) avant de dérouler dans le second (6-1) et s’imposer après 1h31 de jeu. C’était la première finale sur le circuit pour la droitière de 18 ans.

Tauson a empêché Golubic, 28 ans, tombeuse de Greet Minnen en quarts de finale, de s’adjuger un deuxième titre WTA après celui acquis à Gstaad (2016). Elle s’était déjà inclinée en finale à Linz (2016).