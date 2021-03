PHOTOS | Vaccinations à tour de bras en France: Darmanin et Véran à Tourcoing

Plus de 200 000 personnes sont vaccinées quotidiennement en France depuis quelques jours! Nous avons suivi les Ministres Darmanin et Véran à Tourcoing.

Le centre de vaccination visité ce dimanche. EdA Elle est clairement identifiée comme telle en France: une opération «coup de poing» est en cours dans tout l’Hexagone, dans le cadre de la campagne de vaccination.

On vaccine à tour de bras des doses de Pfizer et AstraZeneca depuis quelques heures outre-Quievrain, seule option pour sortir de ce marasme sanitaire selon les autorités.

Ce dimanche après-midi, le ministre français de la Santé, Olivier Véran, et le ministre de l’Intérieur, le Tourquennois Gérald Darmanin, se sont rendus au centre de vaccination de l’hôpital Dron, à Tourcoing.

Ils y sont arrivés après avoir passé la matinée dans un autre centre, à Boulogne-sur-Mer, seule région de France confinée ce week-end.

Olivier Véran est venu applaudir et encourager, à la frontière, la mobilisation sur le terrain.

«On est à plus de 200 000 vaccinations par jour, avec une mobilisation exceptionnelle des gens sur le terrain: médecins, sages-femmes, personnel de mairie… Et les sapeurs-pompiers qui sont particulièrement mobilisés.»

La sortie de la visite ministérielle dans la tente de vaccination de Tourcoing. L’occasion de rencontrer des seniors venus se faire vacciner. EdA Le ministre de la Santé a par ailleurs rédigé une lettre à destination des soignants, communiquée ce vendredi, incitant le personnel soignant réticent à se faire vacciner contre le Covid-19. Il en va de la «sécurité collective» a-t-il écrit à celles et ceux qui, pour l’heure, ne sont pas (encore) obligés de se faire administrer une dose.

À chaque fois qu’un vaccin est disponible sur notre territoire, il faut qu’il y ait un Français qui soit vacciné

Selon M. Véran, le temps presse et, après des polémiques de stockage tant en France que chez nous d’ailleurs, il n’y a plus à réfléchir...

«À chaque fois qu’un vaccin est disponible sur notre territoire, il faut qu’il y ait un Français qui soit vacciné. Que ce soit le lundi ou le dimanche, il faut que les vaccins puissent être proposés le plus vite possible, en temps et en heure, aux Français qui sont dans la cible pour pouvoir être vacciné et protégé.

C’est un outil indispensable dans la lutte que nous menons contre la diffusion du virus. Lorsqu’il y a suffisamment de vaccins pour justifier d’ouvrir des centres, le week-end, nous le faisons!»

M. Véran assure encore depuis Tourcoing que ce nombre de vaccins disponible va monter en puissance chez nos voisins: «D’ici avril, on aura une quantité de vaccins cinq à six fois supérieure. On va aussi augmenter le nombre de centres pérenne ou éphémère pour renforcer la proximité».

Le point presse des Ministres Véran et Darmanin, ce dimanche après-midi, à la frontière avec Mouscron EdA

Les seniors défilaient ce dimanche après-midi pour recevoir leur injection sous la tente de Dron. Pour la plus grande satisfaction de Doriane Bécue, actuellement maire de Tourcoing: «On vaccine une centaine de personnes par jour. On a pu en vacciner 250 en plus, ce week-end, grâce à la forte mobilisation des libéraux, de l’hôpital et du CCAS - Centre Communal d’Action Sociale accompagnant les personnes».