Euro de Torun: Thomas Carmoy médaillé de bronze de la hauteur

Thomas Carmoy a pris la 3e place de la finale du concours du saut en hauteur dimanche aux championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Torun, en Pologne.

Le citoyen de Pont-à-Celles offre à la Belgique sa 4e médaille dans ces 36es championnats continentaux indoor, la première par un athlète masculine après l’or de Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1500 m) et l’argent de Noor Vidts (pentathlon). Champion d’Europe juniors 2019, il a franchi 2m26 à l’occasion de ses premiers grands championnats seniors. Il était le plus jeune des huit finalistes à 21 ans (depuis le 16 février). La victoire est revenue au Biélorusse Maksim Nedasekau (2m37) devant l’Italien Gianmarco Tamberi (2m35).

Après des barres à 2m10, 2m15 et 2m19 effacées au premier essai, Carmoy a dû recourir à trois sauts pour franchir 2m23. Il s’est ensuite hissé sur le podium en passant 2m26 à sa première tentative. C’est grâce à ce saut qu’il a devancé l’Allemand Tobias Potye qui aussi passé 2m26 mais à son 2e essai.

Il est le 3e Belge à décrocher le bronze à la hauteur dans un Euro indoor après Bruno Brokken (1976) et Eddy Annys (1986).

L’affilié du Cercle Royal Athlétique de Charleroi dispose d’un record personnel en salle à 2m28 réalisé le 6 février dernier à Metz.

Jeudi lors des qualifications, il avait effacé 2m21 à son 2e essai, une hauteur suffisante pour figurer parmi les huit meilleurs retenus pour la finale. Thomas Carmoy avait alors atteint l’objectif minimum qu’il s’était fixé en venant en Pologne.