Championnats d’Europe d’athlétisme en salle: Vanessa Scaunet éliminée en demi-finale du 800m

Vanessa Scaunet: «J’ai presté au-delà de toutes les attentes»

«J’ai presté au-delà de toutes les attentes», a-t-elle confié en zone mixte après sa course. «J’ai étonné tout le monde en me qualifiant pour ces demi-finales. Je suis partie plus vite qu’en séries vendredi, c’était aussi l’objectif. Mais après, c’était peut-être trop. Mes jambes ont explosé à mi-course. C’est dommage, mais je peux être très contente de ce que j’ai fait ici», a ajouté Vanessa Scaunet qui n’avait pas été autorisée à disputer les championnats de Belgique il y a quinze jours car, comme beaucoup d’autres athlètes, elle ne figure pas sur la liste des sportifs d’élites.Là voilà en demi-finales des championnats d’Europe avec un chrono de 2:07.71, le 18e des demi-finalistes. «Je savais que cela pouvait aller dans tous les sens aujourd’hui. Ou bien c’était bon, ou bien c’était mauvais. Je me sentais bien à l’échauffement, mais pendant la course, j’ai senti au fil des tours que j’avais les jambes de plus en plus lourdes. Et je n’avais plus de fraîcheur pour le sprint».