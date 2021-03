Thibaut Courtois: «Je me sens plus respecté en Espagne qu’en Belgique»

Le portier du Real Madrid et des Diables rouges s’est confié dans un long entretien accordé à nos confrères de Het Laatste Nieuws. Il revient sur le manque de reconnaissance dont il estime être la victime

Les médias en Espagne, ce qu’il mange, sa vie quotidienne, les Diables rouges, Thibaut Courtois a pu évoquer tout cela dans un entretien sur HLN.

Mais le portier de 28 ans, qui évolue au Real Madrid depuis 2018, regrette un manque de reconnaissance dans son chef. «Aujourd’hui, j’ai le sentiment que tout est devenu normal pour moi. Jouer à un haut niveau pour le plus grand club du monde n’est plus un mérite. Romelu Lukaku a reçu le trophée du meilleur Belge à l’étranger lors du Soulier d’Or. Il le mérite et je l’ai d’ailleurs félicité. Mais je n’ai même pas été nominé alors que je le méritais tout autant.»

L’ancien Genkois, passé également par l’Atlético Madrid et Chelsea, regrette le traitement de certains médias et internautes. «La Belgique devrait mieux traiter ses icônes sportives. Les réseaux sociaux jouent un rôle important là-dedans. Une vingtaine de comptes, pour la plupart anonymes, vous critiquent et certains journalistes les relaient. Ils font comme si je ne faisais rien et dès que je fais une erreur, ils sont là. Oui, je me sens moins apprécié par une partie du public en Belgique. Heureusement, le soutien que je reçois du Real Madrid, de ma famille, de mes amis, est bien plus important.»