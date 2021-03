VIDÉO | Championnats d’Europe d’athlétisme en salle: Cynthia Bolingo éliminée en demi-finales du 400m

Cynthia Bolingo a été éliminée en demi-finales du 400m des championnats d’Europe d’athlétisme en salle vendredi à Torun, en Pologne.

Cynthia Bolingo courait dans la 3e et dernière série et devait terminer parmi les deux premières de sa course pour se qualifier pour la finale. Mais au couloir 1, Cynthia Bolingo passait 5e et avant-dernière à mi-course, ne parvenant plus à revenir. Elle termine 6e de sa série en 53.74. Championne de Belgique et vice-championne d’Europe en 2019 à Glasgow, mais qui a été blessée pendant presque deux ans, elle avait couru en 52.27 en série. Grâce à cette performance, la 5e de toutes les concurrentes, elle s’était alors qualifiée au temps, améliorant largement son meilleur chrono de la saison qui était de 52.72. Son record national est fixé à 51.62 depuis le 2 mars 2019, lors de l’Euro précédent.

La finale est programmée samedi à 20h25. La Néerlandaise Femke Bol, en 51.17, a remporté cette troisième série et réussi le meilleur temps des demi-finalistes.

Cynthia Bolingo, qui termine en définitive 18e de l’Euro, avait été la seule des trois Belges engagées en séries à passer le cap. Hanne Maudens et Camille Laus avaient été éliminées.