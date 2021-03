Colombie-Brésil en qualifications pour le Mondial menacé

On ne sait toujours pas si le match de qualification pour la Coupe du monde entre la Colombie et le Brésil, le 26 mars, aura lieu.

Le ministre colombien de la Santé ne se sent pas à l’aise de faire une exception pour un vol charter pour les footballeurs brésiliens à cette époque de l’année. La Colombie a suspendu les vols à destination et en provenance du Brésil fin janvier en raison de la forte augmentation du nombre d’infections et d’une nouvelle variante du virus dans ce pays.

Si une solution est trouvée, les sélectionneurs des deux pays n’auront probablement pas tous joueurs à leur disposition. Le gouvernement britannique a inscrit dix pays d’Amérique du Sud sur la liste rouge pour lesquels une interdiction de voyager a été édictée. Il n’y a pas d’exception pour les athlètes. Si les joueurs devaient partir, ils doivent être mis en quarantaine pendant dix jours à leur retour au Royaume-Uni. Beaucoup de clubs n’aiment pas cela. Les entraîneurs Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool) et Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) ont déjà indiqué qu’ils ne voulaient pas renoncer à leurs joueurs.

«La FIFA est déterminée à trouver une solution à l’impasse», ont annoncé les deux pays vendredi à l’issue de consultations.