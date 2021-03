Coronavirus: le plan plein air entrera en vigueur à partir d’avril, signe d’ouverture pour la culture et l’événementiel

«Au mois d’avril, nous allons pouvoir faire un second pas, nous allons réellement faire entrer en vigueur le plan plein air», a déclaré ce vendredi le Premier ministre Alexander De Croo à l’issue du comité de concertation.

Les assouplissements prévus en avril concerneront les parcs d’attraction, les marchés, les excursions à l’extérieur ou encore les camps de vacances, dans des limites contrôlées et avec le port du masque.

Concrètement, à partir du mois d’avril, des activités en extérieur pourront être organisées pour tous avec un maximum de 10 personnes. Pour la culture, les événements et les cultes, la jauge sera portée à 50 personnes, moyennant le respect des règles de distanciation et l’obligation du port du masque. Les parcs d’attraction pourront rouvrir.

Pendant les vacances de Pâques, les activités et camps avec nuitée pour les moins de 19 ans pourront avoir lieu à condition que le groupe compte au maximum 25 personnes, encadrement non compris. Le camp pourra avoir lieu si tous les participants ont été testés avant et à la fin de celui-ci.

Au mois de mai, si la situation épidémiologique le permet, les activités à l’intérieur pourront rouvrir, notamment pour l’horeca, a poursuivi Alexander De Croo. Cela concerne les contacts sociaux, l’horeca tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le shopping et les commerces ambulants, la culture et l’événementiel, les animations pour jeunes, les cultes, la vie associative, le sport, les soins à domicile et les fêtes foraines.

Les experts du Gems ont reçu pour mission de développer et de préciser ce plan.