Euroligue: Valence s’incline au Maccabi malgré un bon Sam Van Rossom

Les Espagnols de Valence se sont inclinés ce jeudi soir en déplacement en Israël au Maccabi Tel-Aviv (84-72) pour le compte de la 28e journée en Euroligue.

Match compliqué pour Valence, surtout en deuxième mi-temps, en déplacement au Maccabi Tel Aviv même si le Belgian Lion Sam Van Rossom est à créditer d’une bonne prestation.

D’ailleurs, sous la houlette de son meneur de jeu, ce sont les visiteurs qui prenaient les commandes de la rencontre après dix minutes (14-18). Si Louis Labeyrie (18 points) alimentait le marquoir espagnol, côté israélien, le duo Tyler Dorsey (17 points) et Ante Zizic (13 points et 6 rebonds), faisait mal et permettait aux locaux de revenir à hauteur de Valence à la pause (33-35).

La deuxième mi-temps fut en revanche plus compliquée pour les visiteurs. Les Israéliens obtenaient énormément de lancers francs (21/24 contre 7/8 pour Valence) et petit à petit, l’écart se creusait (62-56 à la 30e).

14 points pour Van Rossom

Dos au mur, Valence tentait bien de revenir mais le Maccabi Tel Aviv ne lâchait rien pour s’offrir une nouvelle victoire dans la compétition (84-72).

Sam Van Rossom a terminé termine la rencontre avec 14 points (3/3 à 2 points, 2/5 à 3 points et 2/2 aux lancers), 2 rebonds et 3 passes en 27 minutes.

Au classement, Valence pointe à la 10e place avec un bilan à l’équilibre de 14 victoires pour 14 défaites. Vendredi prochain, les Espagnols accueilleront les Turcs du Fenerbahce lors de la 29e journée en Euroligue de basket. Les huit meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition.