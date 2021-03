Ajustement dans les commissions: W@lter refuse de choisir ses représentants

Quelques ajustements dans le système des commissions ont été effectués par la Ville de Waremme. Des modifications qui font suite au nouveau pacte de majorité. Étaient présents lors de la conférence de presse de ce jeudi le bourgmestre Jacques Chabot (PS-IC) ainsi que David Raskinet (PS-IC) et Stéphane Melin (PourWaremme). «Nous avons décidé de revoir le nombre de commissions et le nombre de représentants par groupe. Pourquoi? On s’est rendu compte que la composition des commissions telle que nous l’avions envisagée lors des élections de 2018 (et même avant) n’était plus adaptée; que la commission des affaires générale était une commission fourre-tout, explique Jacques Chabot. On s’est dit, avec la nouvelle majorité et un nouvel échevin, qu’il valait mieux essayer de répartir les compétences des commissions indépendamment de celles des échevins, d’autant plus qu’à chaque commission est invité un membre de l’administration parmi les plus pertinents.»